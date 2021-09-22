Меню
Коннеры 2018, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Коннеры
The Conners
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Коннеры»

В 4 сезоне сериала «Коннеры» авторы ситкома продолжают историю простой американской семьи Коннеров, которая пытается прийти в себя после трагической кончины Розанны. К сожалению, ее уход не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии Дэна, супруга Розанны, а также остальных родственников, в том числе и детей. Чуть оправившись от произошедшего, главные герои сталкиваются с новым кризисом — пандемией коронавируса, которая фактически лишает работы Дэна и оставляет всех Коннеров в безденежье.

Список серий сериала Коннеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Мы живем в прямом эфире в полностью вакцинированной студии Trucking Live In Front of a Fully Vaccinated Studio Audience
Сезон 4 Серия 1
22 сентября 2021
Образование, коррупция и проклятие Education, Corruption, and Damnation
Сезон 4 Серия 2
29 сентября 2021
Трезвый секс, пластиковое столовое серебро и потеря моей религии Sober Sex, Plastic Silverware, and Losing My Religion
Сезон 4 Серия 3
6 октября 2021
Свадьба Дэна и Луизы The Wedding of Dan and Louise
Сезон 4 Серия 4
13 октября 2021
Питер Пэн, запасной план, приключения няни, и там, где течёт река Peter Pan, The Backup Plan, Adventures in Babysitting, and a River Runs Through It
Сезон 4 Серия 5
27 октября 2021
Молодая любовь, старая любовь, берись за работу и засунь ее себе Young Love, Old Love and Take This Job and Shove It
Сезон 4 Серия 6
3 ноября 2021
Давайте все вместе возьмемся за тушеный поезд и мебель Коннеров Let's All Push Our Hands Together For The Stew Train and The Conners Furniture
Сезон 4 Серия 7
17 ноября 2021
Распродажа во дворе, сбой телефона и предательство в колледже Yard Sale, Phone Fail, And a College Betrayal
Сезон 4 Серия 8
1 декабря 2021
Три бывших, ролевые игры и водяная кровать Three Exes, Role Playing and A Waterbed
Сезон 4 Серия 9
5 января 2022
Разливы, таблетки и полуночная лазанья Spills, Pills and The Midnight Lasagna
Сезон 4 Серия 10
12 января 2022
Патриархи и богини Patriarchs and Goddesses
Сезон 4 Серия 11
19 января 2022
Слишком горяч для учителя и ошибки в написании Hot For Teacher and Writing a Wrong
Сезон 4 Серия 12
2 февраля 2022
Секс, ложь и охота за домом Sex, Lies and House Hunting
Сезон 4 Серия 13
23 февраля 2022
Вызванный Triggered
Сезон 4 Серия 14
2 марта 2022
Запутанная ситуация, недопонимание и академический испытательный срок Messy Situation, Miscommunication and Academic Probation
Сезон 4 Серия 15
16 марта 2022
Газовый насос, домашняя свалка и потушенный вулкан Gas Pump, House Dump and Stew Volcano
Сезон 4 Серия 16
23 марта 2022
Важные переговоры и обманутые ожидания Big Negotiations and Broken Expectations
Сезон 4 Серия 17
13 апреля 2022
Самые продуманные планы, контрабас и тонущее чувство The Best Laid Plans, A Contrabassoon and A Sinking Feeling
Сезон 4 Серия 18
4 мая 2022
Цирк трех колец Three Ring Circus
Сезон 4 Серия 19
11 мая 2022
Судья и священник входят в гостиную... A Judge and A Priest Walk Into A Living Room...
Сезон 4 Серия 20
18 мая 2022
