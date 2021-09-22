В 4 сезоне сериала «Коннеры» авторы ситкома продолжают историю простой американской семьи Коннеров, которая пытается прийти в себя после трагической кончины Розанны. К сожалению, ее уход не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии Дэна, супруга Розанны, а также остальных родственников, в том числе и детей. Чуть оправившись от произошедшего, главные герои сталкиваются с новым кризисом — пандемией коронавируса, которая фактически лишает работы Дэна и оставляет всех Коннеров в безденежье.