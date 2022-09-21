В 5 сезоне сериала «Коннеры» веселые приключения семейства Коннер продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона Дарлин всеми силами старается справляться со стрессом, связанным со строительством. Лу возвращается в роли воинственно настроенного преподавателя Марка по игре на контрафаготе. Бен и Дарлин радостно делятся с домочадцами отличными новостями, но в это же время у Невилла, Джеки, Альдо и Харрис тоже есть что сообщить своей семье. Коннеры готовятся к свадебному торжеству. Джеки и Невилл, Дарлин и Бен, Харрис и Альдо готовятся к важному дню, но вскоре понимают, что у некоторых пар есть разногласия.