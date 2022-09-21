Меню
Коннеры 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Коннеры
The Conners
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 21 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Коннеры»

В 5 сезоне сериала «Коннеры» веселые приключения семейства Коннер продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона Дарлин всеми силами старается справляться со стрессом, связанным со строительством. Лу возвращается в роли воинственно настроенного преподавателя Марка по игре на контрафаготе. Бен и Дарлин радостно делятся с домочадцами отличными новостями, но в это же время у Невилла, Джеки, Альдо и Харрис тоже есть что сообщить своей семье. Коннеры готовятся к свадебному торжеству. Джеки и Невилл, Дарлин и Бен, Харрис и Альдо готовятся к важному дню, но вскоре понимают, что у некоторых пар есть разногласия.

Двойной медовый месяц и двойное видение Double Honeymoon and Seeing Double
Сезон 5 Серия 1
21 сентября 2022
Сцены из двух браков: попугай слишком много протестует Scenes From Two Marriages: The Parrot Doth Protest Too Much
Сезон 5 Серия 2
28 сентября 2022
Вождение, свидания и обман Driving, Dating and Deceit
Сезон 5 Серия 3
5 октября 2022
Родительские ловушки и сердечные приступы Parent Traps and Heart Attacks
Сезон 5 Серия 4
12 октября 2022
Маленькая травка и плохое семя A Little Weed and a Bad Seed
Сезон 5 Серия 5
19 октября 2022
Книжные запреты и руки-гильотины Book Bans and Guillotine Hands
Сезон 5 Серия 6
26 октября 2022
Возьми эту работу и засунь ее дважды Take This Job and Shove It Twice
Сезон 5 Серия 7
2 ноября 2022
О пропавших умах и пропавшей картошке фри Of Missing Minds and Missing Fries
Сезон 5 Серия 8
16 ноября 2022
Крошки и каучсерферы Crumbs and Couch Surfers
Сезон 5 Серия 9
30 ноября 2022
Собачьи дни Рождества The Dog Days of Christmas
Сезон 5 Серия 10
7 декабря 2022
Еще два года и украденная роза Two More Years and A Stolen Rose
Сезон 5 Серия 11
11 января 2023
Застрял посередине и застрял в прошлом Stuck In The Middle and Stuck In The Past
Сезон 5 Серия 12
18 января 2023
Новые трубы и старые секреты New Pipes and Old Secrets
Сезон 5 Серия 13
8 февраля 2023
Добавление оскорбления к травме Adding Insult To Injury
Сезон 5 Серия 14
15 февраля 2023
Опоссумы, беременность и патриархат Possums, Pregnancy and Patriarchy
Сезон 5 Серия 15
22 февраля 2023
Прячется внутри и съезжает Hiding In and Moving Out
Сезон 5 Серия 16
1 марта 2023
Слушания по делу Контрас и Полуночный игрок The Contra Hearings and The Midnight Gambler
Сезон 5 Серия 17
8 марта 2023
Путешествие по дороге и с чувством вины Road Trip and Guilt Trip
Сезон 5 Серия 18
15 марта 2023
Текстовая нить и супружеское ложе Text Thread and The Marital Bed
Сезон 5 Серия 19
5 апреля 2023
Что смешного в горохе, любви и понимании? What's So Funny About Peas, Love and Understanding?
Сезон 5 Серия 20
19 апреля 2023
Свидания, выпивка и логика мошенников Dating, Drinking and Grifter Logic
Сезон 5 Серия 21
26 апреля 2023
Грандиозный финал The Grad Finale
Сезон 5 Серия 22
3 мая 2023
