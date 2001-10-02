В 1 сезоне 20 серии сериала «Клиника» Джей Ди и Терк ссорятся из-за классического противоречия терапевта и хирурга. В то же время Эллиот не может сдерживать чувства к своему странноватому пациенту, а Келсо увольняет одну из медсестер назло Коксу.