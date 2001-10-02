В 1 сезоне 8 серии сериала «Клиника» Джей Ди вынужден сам себе писать характеристику и ставить оценку из-за занятости Кокса. Эллиот же пытается провести время с Карлой и ее подругами, но Карла всячески этого избегает.
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