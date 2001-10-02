В 1 сезоне 18 серии сериала «Клиника» Джей Ди переживает, что один из его пациентов умер из-за недостаточного внимания с его стороны. Кокс начинает встречаться с практиканткой, но в его доме неожиданно появляется бывшая жена Джордан.
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