В 1 сезоне 18 серии сериала «Клиника» Джей Ди переживает, что один из его пациентов умер из-за недостаточного внимания с его стороны. Кокс начинает встречаться с практиканткой, но в его доме неожиданно появляется бывшая жена Джордан.