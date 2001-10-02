В 1 сезоне 23 серии сериала «Клиника» Терк обвиняет главного хирурга в расизме, а Келсо хитростью узнает все, что о нем думают Карла и Эллиот. Кокс тем временем всячески избегает Бена, будучи не в силах справиться с его серьезным диагнозом.