В 1 сезоне 17 серии сериала «Клиника» Дориан, Терк и Эллиот получают своих первых студентов. В то время как Джей Ди получает практически копию себя, а Эллиот — неприятного и пафосного парня, практикантка Терка западает на Кокса…
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