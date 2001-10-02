В 1 сезоне 19 серии сериала «Клиника» к Эллиот, Терку и Джею Ди приезжают родители. Пока Эллиот пытается угодить своим родителям-снобам и понять, почему она решила стать врачом, Терк в то же время осознает, что Карла похожа на его мать.
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