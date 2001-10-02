В 1 сезоне 13 серии сериала «Клиника» Джей Ди не успевает насладиться романтическими отношениями с новой девушкой из-за того, что в ответственный момент его всегда срочно вызывают в клинику. А Карла и Терк тем временем признались друг другу в любви.