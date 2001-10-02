В 1 сезоне 16 серии сериала «Клиника» Джей Ди решает, что сможет помочь Коксу выйти из депрессии, но выставляет себя дураком. Эллиот и Терк работают вместе, тем самым проверяя свою дружбу на прочность. А Карла противостоит Келсо ради пациента.