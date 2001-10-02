В 1 сезоне 3 серии сериала «Клиника» после неловкой ситуации у Джея Ди есть 48 часов, чтобы поцеловать Эллиот, или он навсегда окажется во френдзоне. Терку впервые доверили операцию, но его пациенту спустя время неожиданно становится хуже.