В 1 сезоне 22 серии сериала «Клиника» брат Джордан и лучший друг Кокса, Бен, попадает с небольшой травмой в клинику, но Джей Ди обнаруживает у него серьезную болезнь. В то же время Эллиот и Терк совершают свои первые врачебные ошибки.