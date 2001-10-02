В 1 сезоне 22 серии сериала «Клиника» брат Джордан и лучший друг Кокса, Бен, попадает с небольшой травмой в клинику, но Джей Ди обнаруживает у него серьезную болезнь. В то же время Эллиот и Терк совершают свои первые врачебные ошибки.
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