В 1 сезоне 4 серии сериала «Клиника» у Джея Ди появляется очень приятная пациентка, которая игнорирует все его указания, а у Эллиот — женщина, не говорящая по-английски. Терку же предстоит сделать операцию парню, к которому он проникся.
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