В 1 сезоне 4 серии сериала «Клиника» у Джея Ди появляется очень приятная пациентка, которая игнорирует все его указания, а у Эллиот — женщина, не говорящая по-английски. Терку же предстоит сделать операцию парню, к которому он проникся.