В 1 сезоне 2 серии сериала «Клиника» Эллиот рассказала главному врачу об ошибке, совершенной Карлой, тем самым став врагом для всех медсестер. Терк собирается пригласить Карлу на свидание, а Джей Ди пытается сделать Кокса своим наставником.
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