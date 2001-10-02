В 1 сезоне 21 серии сериала «Клиника» шприц с кровью пациента, болеющего гепатитом В, случайно втыкается в руку Джея Ди. Пока Джей Ди переживает за свое здоровье, Терк вынужден обратиться за помощью к Коксу, чтобы не растолстеть.