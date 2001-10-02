Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 1 Серия 21

Клиника 1 сезон 21 серия смотреть онлайн

Мой жертвенный промах
Смотрите в
за 1 рубль
7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Клиника»
Мой первый день
Сезон 1 / Серия 1 2 октября 2001
Мой наставник
Сезон 1 / Серия 2 4 октября 2001
Мой друг ошибся
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2001
Моя пожилая леди
Сезон 1 / Серия 4 16 октября 2001
Мои два отца
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2001
Моя ошибка
Сезон 1 / Серия 6 30 октября 2001
Мое супер-эго
Сезон 1 / Серия 7 6 ноября 2001
Мои пятнадцать минут
Сезон 1 / Серия 8 15 ноября 2001
Мой выходной
Сезон 1 / Серия 9 20 ноября 2001
Мое прозвище
Сезон 1 / Серия 10 27 ноября 2001
Мой собственный персональный Иисус
Сезон 1 / Серия 11 11 декабря 2001
Мое свидание вслепую
Сезон 1 / Серия 12 8 января 2002
Мой уравновешивающий поступок
Сезон 1 / Серия 13 15 января 2002
Мой приятель-наркоман
Сезон 1 / Серия 14 22 января 2002
Мой стеб в постели и что из этого вышло
Сезон 1 / Серия 15 5 февраля 2002
Мое тяжелое вмешательство
Сезон 1 / Серия 16 26 февраля 2002
Мой студент
Сезон 1 / Серия 17 5 марта 2002
Мое сердце из Таскалусы
Сезон 1 / Серия 18 12 марта 2002
Мой старик
Сезон 1 / Серия 19 9 апреля 2002
Мой путь или шоссе
Сезон 1 / Серия 20 16 апреля 2002
Мой жертвенный промах
Сезон 1 / Серия 21 30 апреля 2002
Мое происшествие
Сезон 1 / Серия 22 7 мая 2002
Мой герой
Сезон 1 / Серия 23 14 мая 2002
Мой последний день
Сезон 1 / Серия 24 21 мая 2002
О чем cерия

В 1 сезоне 21 серии сериала «Клиника» шприц с кровью пациента, болеющего гепатитом В, случайно втыкается в руку Джея Ди. Пока Джей Ди переживает за свое здоровье, Терк вынужден обратиться за помощью к Коксу, чтобы не растолстеть. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши