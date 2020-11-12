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Киноафиша Сериалы Нежность
Нежность (2020 - 2020) Нежность 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис IVI
Продолжительность 3 часа 40 минут
О чем сериал

«Нежность» — российский драматический сериал, основанный на одноименной короткометражке Анны Меликян. Разработкой проекта занимается стриминговый сервис ivi. Главная героиня — настоящая бизнесвумен по имени Елена. Всю свою жизнь она упорна шла по карьерной лестнице, не оставляя шанса мужчинам войти в ее личное пространство. Работа была на первом месте ровно до того момента, пока Елена не встретила мужчину своей мечты. Это произошло во время поездки в Петербург. Увы, счастье было недолгим: принц исчез в неизвестном направлении, но героиня все еще надеется его отыскать.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Хабенский
Константин Хабенский Гоша
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов Принц
Равшана Куркова
Равшана Куркова Лиана
Анна Михалкова
Анна Михалкова Алла
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте Рита
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нежность - Сезон 1 Сезон 1
2020, 11 эпизодов
 
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11 сериалов, которые выросли из фильмов
Кадры из сериала
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