«Нежность» — российский драматический сериал, основанный на одноименной короткометражке Анны Меликян. Разработкой проекта занимается стриминговый сервис ivi. Главная героиня — настоящая бизнесвумен по имени Елена. Всю свою жизнь она упорна шла по карьерной лестнице, не оставляя шанса мужчинам войти в ее личное пространство. Работа была на первом месте ровно до того момента, пока Елена не встретила мужчину своей мечты. Это произошло во время поездки в Петербург. Увы, счастье было недолгим: принц исчез в неизвестном направлении, но героиня все еще надеется его отыскать.