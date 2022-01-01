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Стрим-сервис IVI

О стрим-сервисе

Российский онлайн-кинотеатр, часть контента доступна бесплатно и без регистрации, что выделяет его на фоне других платформ. Основной доход получает за счет трансляции рекламы. Единственная компания, подписавшая договор с крупнейшими западными правообладателями. Первый день работы для массового зрителя — 26 февраля 2010 года. Это был один из самых успешных запусков в рунете — 180 тысяч человек посетили сайт за сутки. Платформа доступна на всех основных устройствах – от мобильных телефонов до ТВ-приставок.

Каталог сервиса состоит из 80000 единиц контента. В 2019 году кинотеатр решил самостоятельно заниматься производством премиального контента и вложил в проект 1 млрд рублей. IVI Originals выпустили несколько сериалов, собравших хорошие отклики у критиков: «Нежность» — мелодрама Анны Меликян, новое прочтение гоголевских «Мертвых душ», пародия на фильмы 80-х «Закон и беспорядок».

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