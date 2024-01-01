Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Нежность 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Нежность
Киноафиша Сериалы Нежность Сезоны Сезон 2

Nezhnost 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Нежность»

Во 2 сезоне сериала «Нежность» события разворачиваются после того, как персонажи проводят ночь вместе и покидают номер гостиницы «Астория». На этот раз главным героем выступает Сергей Николаевич. Прежде холодный и взвешенный мужчина неожиданно для себя понимает, что не может забыть образ женщины, с которой он переспал. При этом он не знает даже ее настоящего имени, мысленно называя ее Незнакомкой. Это странное нелогичное чувство пронизывает все его существование, преследуя его и в офисе, и дома за вечерним просмотром телевизора, и даже на свиданиях с другими женщинами. Сергей решает найти Незнакомку.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Нежность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 января 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 января 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 января 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
1 января 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
1 января 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
1 января 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
1 января 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
1 января 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
1 января 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
1 января 2024
График выхода всех сериалов
На IMDb не всегда объективны: это корейское фэнтези невзлюбили за границей, зато в России обожают
Фанаты спорят уже 45 лет: почему Шарапов и Левченко не сбежали вместе, хотя шанс был?
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали
«Абсолютный шедевр»: любимый боевик Тарантино в России не «пиратил» только ленивый — зато в США его требовали зацензурить
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше