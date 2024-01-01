Во 2 сезоне сериала «Нежность» события разворачиваются после того, как персонажи проводят ночь вместе и покидают номер гостиницы «Астория». На этот раз главным героем выступает Сергей Николаевич. Прежде холодный и взвешенный мужчина неожиданно для себя понимает, что не может забыть образ женщины, с которой он переспал. При этом он не знает даже ее настоящего имени, мысленно называя ее Незнакомкой. Это странное нелогичное чувство пронизывает все его существование, преследуя его и в офисе, и дома за вечерним просмотром телевизора, и даже на свиданиях с другими женщинами. Сергей решает найти Незнакомку.