Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Нежность 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нежность
Киноафиша Сериалы Нежность Сезоны Сезон 1

Nezhnost 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 11
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нежность»

В 1 сезоне сериала «Нежность» богатая и успешная начальница финансовой компании Елена случайно встречает главного мужчину своей жизни. Происходит это во время спонтанной поездки в город на Неве. Увы, незнакомец исчезает в неизвестном направлении, как только Лена осознает свое счастье. Впрочем, героиня не намерена сдаваться: с помощью полиции, детективов и даже гадалок она собирается отыскать своего единственного в любой точке земного шара. Даже натыкаясь на неожиданные препятствия, Елена не отказывается от поиска.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Нежность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Семь пуль, номер камеры 237 и Рита Хейворт: тайные метки в «Побеге из Шоушенка», которые никто не замечает
Вторая часть «Лихих» вышла, но первая же серия обернулась провалом: этот ляп со следователем трудно объяснить логически
«Рэмбо для думающих»: Стивен Кинг посмотрел новый фильм Netflix с «Рэмбо» и обомлел
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше