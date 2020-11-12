В 1 сезоне сериала «Нежность» богатая и успешная начальница финансовой компании Елена случайно встречает главного мужчину своей жизни. Происходит это во время спонтанной поездки в город на Неве. Увы, незнакомец исчезает в неизвестном направлении, как только Лена осознает свое счастье. Впрочем, героиня не намерена сдаваться: с помощью полиции, детективов и даже гадалок она собирается отыскать своего единственного в любой точке земного шара. Даже натыкаясь на неожиданные препятствия, Елена не отказывается от поиска.