Нежность
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Евгений Цыганов общается с призраком Виктории Исаковой в трейлере второго сезона «Нежности»
В этот раз знакомые события будут показаны с иной точки зрения.
Написать
20 декабря 2023 14:47
Начались съемки второго сезона «Нежности» с Евгением Цыгановым и другими звездами
В новых сериях зрители увидят ту же историю, но показанную с мужской точки зрения.
Написать
13 апреля 2023 15:16
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
11 сериалов, которые выросли из фильмов
Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
Написать
14 апреля 2021 13:17
