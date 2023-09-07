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Киноафиша Новости Омар Си предстает в разных обличьях в трейлере третьего сезона «Люпена»

Омар Си предстает в разных обличьях в трейлере третьего сезона «Люпена»

7 сентября 2023 16:38
Омар Си предстает в разных обличьях в трейлере третьего сезона «Люпена»

В новых сериях главный герой столкнется с призраками прошлого.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона приключенческой криминальной драмы «Люпен» во главе с Омаром Си. В представленном ролике присутствуют все привычные ингредиенты сериала: драма, экшен и комедия. Французский суперхит вернется на малые экраны 5 октября.

В предстоящем сезоне находящийся в бегах благородный преступник Ассан Диоп (Си), вдохновляющийся историями про джентльмена-грабителя Арсена Люпена, учится жизни вдали от жены и сына. Понимая, как тяжело теперь его близким, он решается вернуться в Париж, чтобы сделать семье безумное предложение — покинуть французскую столицу и начать все с чистого листа где-нибудь в другом месте. Как известно, от прошлого не скрыться, поэтому оказавшись в городе, он сталкивается с рядом серьезных проблем, угрожающих его выверенному плану.

Вместе с Си ключевые роли в сериале исполняют Людивин Санье, Антуан Гуи, Софьян Герраб и Ширин Бутелла. Шоураннерами проекта выступают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан («Сутенер»), а режиссурой эпизодов на этот раз занимались Людовик Бернард («1+Эверест»), Дэниэл Гру («Викинги») и Ксавье Жанс («Банды Лондона»).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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