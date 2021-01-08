В 1 сезоне сериала «Люпен» действие разворачивается в Париже. Главный герой — молодой парень, который пытается выследить преступников, причастных к гибели его отца. Много лет назад родителя обвинили в преступлении, которое он не совершал. При трагических обстоятельствах он погиб, а все причастные к делу остались на свободе. В итоге герой пропал на двадцать пять лет, а потом вернулся на родину под новым именем — Арсен Люпен. Он создал совершенно новую личность — джентльмена-авантюриста, способного на ограбление любого уровня. Кроме того, Люпен тайно надеется найти всех причастных к смерти своего любимого родителя...