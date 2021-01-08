Меню
Люпен 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люпен
Lupin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люпен»

В 1 сезоне сериала «Люпен» действие разворачивается в Париже. Главный герой — молодой парень, который пытается выследить преступников, причастных к гибели его отца. Много лет назад родителя обвинили в преступлении, которое он не совершал. При трагических обстоятельствах он погиб, а все причастные к делу остались на свободе. В итоге герой пропал на двадцать пять лет, а потом вернулся на родину под новым именем — Арсен Люпен. Он создал совершенно новую личность — джентльмена-авантюриста, способного на ограбление любого уровня. Кроме того, Люпен тайно надеется найти всех причастных к смерти своего любимого родителя...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.5 IMDb
Список серий сериала Люпен График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Глава 1 Chapitre 1
Сезон 1 Серия 1
8 января 2021
Глава 2 Chapitre 2
Сезон 1 Серия 2
8 января 2021
Глава 3 Chapitre 3
Сезон 1 Серия 3
8 января 2021
Глава 4 Chapitre 4
Сезон 1 Серия 4
8 января 2021
Глава 5 Chapitre 5
Сезон 1 Серия 5
8 января 2021
