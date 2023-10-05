Меню
Люпен 2021, 3 сезон

Lupin 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Люпен»

В 3 сезоне сериала «Люпен» честный преступник Ассан Диоп скрывается от французской полиции. Ему наконец удается вывести Юбера Пеллегрини на чистую воду и отомстить ему за гибель своего отца. Миллиардер прилюдно признается, что он нанял Бабакара, чтобы обвинить его в краже колье и получить страховку. Однако после успешной разоблачительной операции в театре и сам Ассан оказывается в опасности. Он должен найти способ доказать свою невиновность. Простившись с семьей, гениальный мошенник приступает к осуществлению плана.

7.5 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Глава 1 Chapitre 1
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2023
Глава 2 Chapitre 2
Сезон 3 Серия 2
5 октября 2023
Глава 3 Chapitre 3
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2023
Глава 4 Chapitre 4
Сезон 3 Серия 4
5 октября 2023
Глава 5 Chapitre 5
Сезон 3 Серия 5
5 октября 2023
Глава 6 Chapitre 6
Сезон 3 Серия 6
5 октября 2023
Глава 7 Chapitre 7
Сезон 3 Серия 7
5 октября 2023
