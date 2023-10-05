В 3 сезоне сериала «Люпен» честный преступник Ассан Диоп скрывается от французской полиции. Ему наконец удается вывести Юбера Пеллегрини на чистую воду и отомстить ему за гибель своего отца. Миллиардер прилюдно признается, что он нанял Бабакара, чтобы обвинить его в краже колье и получить страховку. Однако после успешной разоблачительной операции в театре и сам Ассан оказывается в опасности. Он должен найти способ доказать свою невиновность. Простившись с семьей, гениальный мошенник приступает к осуществлению плана.