Во 2 сезоне сериала «Люпен», после того как во время семейной поездки на побережье Нормандии люди Пеллегрини похищают сына Ассана, он намерен сделать все возможное, чтобы найти мальчика. Их с Клэр отношения ухудшаются, так как она винит его в случившемся с Раулем. Тем временем полиция, которой теперь известна личность Диопа, пытается выследить его под командованием Гуэдира. Несмотря на то, что Ассан одержим поисками сына, он не оставляет надежды, наконец, разоблачить Пеллегрини и отомстить ему за случившееся с его отцом.