Люпен 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Люпен
Люпен Сезоны Сезон 2

Lupin 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Люпен»

Во 2 сезоне сериала «Люпен», после того как во время семейной поездки на побережье Нормандии люди Пеллегрини похищают сына Ассана, он намерен сделать все возможное, чтобы найти мальчика. Их с Клэр отношения ухудшаются, так как она винит его в случившемся с Раулем. Тем временем полиция, которой теперь известна личность Диопа, пытается выследить его под командованием Гуэдира. Несмотря на то, что Ассан одержим поисками сына, он не оставляет надежды, наконец, разоблачить Пеллегрини и отомстить ему за случившееся с его отцом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.5 IMDb
Список серий сериала Люпен
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Глава 1 Chapitre 1
Сезон 2 Серия 1
11 июня 2021
Глава 2 Chapitre 2
Сезон 2 Серия 2
11 июня 2021
Глава 3 Chapitre 3
Сезон 2 Серия 3
11 июня 2021
Глава 4 Chapitre 4
Сезон 2 Серия 4
11 июня 2021
Глава 5 Chapitre 5
Сезон 2 Серия 5
11 июня 2021
