В 1 сезоне сериала «Сплетница» Серена Ван Дер Вудсен возвращается в Нью-Йорк после того, как некоторое время назад сбежала в Европу, не попрощавшись даже с лучшей подругой. Серена хранит страшную тайну и в попытках начать новую жизнь обращает внимание на милого парня из Бруклина Дэна, который на самом деле давно в нее влюблен. Блэр в попытках распланировать все свое будущее с Нейтом, упускает из виду то, что между ними давно уже нет искры. Ссоры, романы, предательства и спасения друг друга – все это водоворотом затягивает богатых подростков с Манхэттена.