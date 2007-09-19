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Постер к 1-му сезону сериала Сплетница
Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 1

Сплетница, 1 сезон

Gossip Girl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сплетница»

В 1 сезоне сериала «Сплетница» Серена Ван Дер Вудсен возвращается в Нью-Йорк после того, как некоторое время назад сбежала в Европу, не попрощавшись даже с лучшей подругой. Серена хранит страшную тайну и в попытках начать новую жизнь обращает внимание на милого парня из Бруклина Дэна, который на самом деле давно в нее влюблен. Блэр в попытках распланировать все свое будущее с Нейтом, упускает из виду то, что между ними давно уже нет искры. Ссоры, романы, предательства и спасения друг друга – все это водоворотом затягивает богатых подростков с Манхэттена.

Список серий 1-го сезона сериала «Сплетница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пилотный эпизод Pilot
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2007
Дикий завтрак The Wild Brunch
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2007
Ядовитый плющ Poison Ivy
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2007
Плохие новости для Блэр Bad News Blair
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2007
На спор с дьяволом Dare Devil
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2007
История служанки The Handmaiden's Tale
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2007
Виктор, Виктрола Victor, Victrola
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2007
Семнадцать свечей Seventeen Candles
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2007
Вот такие пирожки! Blair Waldorf Must Pie!
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2007
Привет, высшему обществу! Hi, Society
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2007
Каникулы Романа Roman Holiday
Сезон 1 Серия 11
19 декабря 2007
Школьная ложь School Lies
Сезон 1 Серия 12
2 января 2008
Тонкая линия между Чаком и Нейтом The Thin Line Between Chuck and Nate
Сезон 1 Серия 13
9 января 2008
Коварный план Блэр The Blair Bitch Project
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 2008
В Отчаянных поисках Серены Desperately Seeking Serena
Сезон 1 Серия 15
28 апреля 2008
Все о моем брате All About My Brother
Сезон 1 Серия 16
5 мая 2008
Женщина на грани Woman on the Verge
Сезон 1 Серия 17
12 мая 2008
Много пустых обещаний Much 'I Do' About Nothing
Сезон 1 Серия 18
19 мая 2008
График выхода всех сериалов
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