Сериалы про школу

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Скоро в прокате "Коты Эрмитажа"
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Алиса не может ждать
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драма, мелодрама, мистика
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0.0
драма
2020, Россия
Сексуальное просвещение
8.0
драма, комедия
2019, США
Наследие
7.0
драма, мелодрама, мистика
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Элита
7.0
драма, криминал, детектив
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Ривердэйл
8.0
драма, криминал, детектив
2017, США
13 причин почему
0.0
драма, триллер, детектив
2017, США
Стыд
8.0
драма, мелодрама
2015, Норвегия
Школа
0.0
драма
2010, Россия
Дневники вампира
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драма, мелодрама, мистика
2009, США
Молокососы
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