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Постер к сериалу Сплетница
Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны
Сплетница (2007 - 2012), список сезонов Gossip Girl 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Сплетница»
Сплетница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 18 эпизодов
 
Сплетница - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 25 эпизодов
 
Сплетница - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 22 эпизода
 
Сплетница - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 22 эпизода
 
Сплетница - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 24 эпизода
 
Сплетница - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 10 эпизодов
 
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