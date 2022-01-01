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Телеканал The CW

О телеканале

The CW — американский телевизионный коммерческий канал. Основные владельцы — компании WarnerMedia и CBS. Он появился в 2006 году после объединения двух непопулярных каналов UPN и The WB. Имя составлено из первых букв в названии учредителей. CW традиционно не считается популярным, поэтому ему приходится бороться за зрителя. Первоначально контент состоял из старых передач, снятых до объединения, например демонстрировались «Тайны Смолвиля» и «Топ-модель по-американски».

Спустя некоторое время было решено изменить эфирную сетку, чтобы привлечь большую аудиторию. В коллаборации с DC удалось выпустить сериал «Стрела», ставший одним из самых популярных в США. Успех развили с помощью спин-оффа «Флеш», который положил начало целой плеяде шоу, основанных на этой вселенной. Сейчас на канале можно увидеть такие проекты, как «Ривердэйл», «Зачарованные», «Наследие», «Династия», «Нэнси Дрю» и многие другие.

В отличие от других каналов The CW не показывает национальные выпуски новостей и главные спортивные события. Он был первым, кто изменил свой подход к рекламе: ролики отличаются большей нативностью по сравнению с традиционными.

Сериалы
Винчестеры
боевик, фантастика , США
0.0
Уокер: Независимость
боевик , США
0.0
Зорро
приключения, боевик , США
0.0
Настоящий американец: Возвращение домой
Настоящий американец: Возвращение домой
драма, спорт 2022, США
0.0
Том Свифт
Том Свифт
драма, детектив 2022, США
0.0
Наоми
Наоми
драма, боевик, приключения 2022, США
0.0
Марш
Марш
документальный 2022, США
0.0
Рыцари Готэма
боевик, фэнтези, фантастика 2022, США
0.0
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