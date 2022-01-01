Телеканал The CW

The CW — американский телевизионный коммерческий канал. Основные владельцы — компании WarnerMedia и CBS. Он появился в 2006 году после объединения двух непопулярных каналов UPN и The WB. Имя составлено из первых букв в названии учредителей. CW традиционно не считается популярным, поэтому ему приходится бороться за зрителя. Первоначально контент состоял из старых передач, снятых до объединения, например демонстрировались «Тайны Смолвиля» и «Топ-модель по-американски».

Спустя некоторое время было решено изменить эфирную сетку, чтобы привлечь большую аудиторию. В коллаборации с DC удалось выпустить сериал «Стрела», ставший одним из самых популярных в США. Успех развили с помощью спин-оффа «Флеш», который положил начало целой плеяде шоу, основанных на этой вселенной. Сейчас на канале можно увидеть такие проекты, как «Ривердэйл», «Зачарованные», «Наследие», «Династия», «Нэнси Дрю» и многие другие.

В отличие от других каналов The CW не показывает национальные выпуски новостей и главные спортивные события. Он был первым, кто изменил свой подход к рекламе: ролики отличаются большей нативностью по сравнению с традиционными.