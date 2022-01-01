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Киноафиша Сериалы Сплетница Актеры и роли

Актеры сериала «Сплетница»

Актеры сериала «Сплетница» Вся информация о сериале
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли Blake Lively
Serena van der Woodsen Эд Вествик
Эд Вествик Ed Westwick
Charles "Chuck" Bass Лейтон Мистер
Лейтон Мистер Leighton Meester
Blair Waldorf Пенн Бэджли
Пенн Бэджли Penn Badgley
Daniel "Dan" Humphrey Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд Chace Crawford
Nathaniel "Nate" Archibald Джессика Зор
Джессика Зор Jessica Szohr
Vanessa Abrams Коннор Паоло
Коннор Паоло Connor Paolo
Eric van der Woodsen Тейлор Момсен
Тейлор Момсен Taylor Momsen
Jenny Humphrey Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс Tyra Banks
Мэттью Сеттл
Мэттью Сеттл Matthew Settle
Rufus Humphrey Келли Разерфорд
Келли Разерфорд Kelly Rutherford
Lillian "Lily" van der Woodsen
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