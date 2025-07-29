Меню
Новости о сериале «Сплетница»

Новости о сериале «Сплетница»
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
29 июля 2025 10:35
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес На этой неделе стриминги предлагают создать легендарную модель кроссовок вместе с Беном Аффлеком, раскрыть убийство студентки и заняться рисованием с Оуэном Уилсоном.  
12 мая 2023 15:00
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие»
Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие» Актер дошел до финального этапа кастинга, но в итоге все же проиграл конкуренцию Аарону Полу.
20 февраля 2023 16:01
Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение
Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение Разбираемся, что не так с отношениями Чака и Блэр, да и самими героями, которых многие считали эталонными.
15 февраля 2023 12:00
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»?
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Литературная подборка от профессора Мура (он же Голдберг).
13 февраля 2023 11:30
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Самые провальные попытки вдохнуть новую жизнь в знаменитые проекты.
16 января 2023 12:00
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Даже самые яркие звезды начинали с малого.  
16 сентября 2022 12:00
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Вспоминаем самые разочаровывающие концовки в истории американского ТВ.
27 августа 2022 18:17
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег А вы знали, что у нас есть свои Райан Гослинг, Колин Фаррелл и Николь Кидман?
20 августа 2022 15:32
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла» Собрали лучшие детективные драмы, хорроры про ведьм и даже постапокалиптические антиутопии для молодых зрителей.
15 июня 2022 19:00
Дивный новый мир Манхэттена: обзор перезапуска «Сплетницы»
Дивный новый мир Манхэттена: обзор перезапуска «Сплетницы» Ребут пытается быть похожим на оригинал, но тотальная толерантность связала ему руки.
8 июля 2021 20:57
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами К перезапуску «Сплетницы» – одного из самых модных сериалов современности – мы решили вспомнить о проектах, в которых одежда играет далеко не второстепенную роль.
7 июля 2021 13:47
Шоураннер «Сплетницы» раскрыл, кто на самом деле должен был стать Сплетницей
Шоураннер «Сплетницы» раскрыл, кто на самом деле должен был стать Сплетницей В течение пятого сезона сценаристы даже оставляли подсказки, однако в финальных сериях внезапно изменили свое решение. 
5 июля 2021 10:15
