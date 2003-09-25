В 10 сезоне 7 серии сериала «Друзья» Фиби и Майк борются за свое решение пожертвовать свои свадебные накопления на благотворительность. Работник по усыновлению, ответственный за решение судьбы Моники и Чендлера, однажды переспала с Джо.