В 10 сезоне 4 серии сериала «Друзья» первый день рождения малышки Эммы, и Рэйчел не позволит вечеринке начаться, пока дочка не проснется. Однако у всех есть свои планы: Моника и Чендлер хотят уехать на выходные в Вермонт.