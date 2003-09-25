В 10 сезоне 4 серии сериала «Друзья» первый день рождения малышки Эммы, и Рэйчел не позволит вечеринке начаться, пока дочка не проснется. Однако у всех есть свои планы: Моника и Чендлер хотят уехать на выходные в Вермонт.
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