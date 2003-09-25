В 10 сезоне 14 серии сериала «Друзья» Фиби узнает, что она может изменить свое имя на все, что захочет, и оказывается принцессой Консуэлой Бананахэммок. После того как Майк меняет свое имя на Мешок Дерьма, она решает просто быть Фиби Буффэ-Ханниган.