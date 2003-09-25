В 10 сезоне 3 серии сериала «Друзья» первое свидание Джо и Рэйчел проходит хорошо, пока они не возвращаются в свою квартиру и не обнаруживают, что все кажется каким-то неловким. Моника и Фиби стараются избегать своей надоедливой подруги Аманды.