В 10 сезоне 10 серии сериала «Друзья» подруги Рэйчел и Фиби ловят Чендлера, садящегося в машину с блондинкой, и думают, что у него роман. Оказалось, что эта женщина была риэлтором Моники и Чендлера. Они вдвоем покупают дом в Вестчестере.
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