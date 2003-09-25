В 10 сезоне 10 серии сериала «Друзья» подруги Рэйчел и Фиби ловят Чендлера, садящегося в машину с блондинкой, и думают, что у него роман. Оказалось, что эта женщина была риэлтором Моники и Чендлера. Они вдвоем покупают дом в Вестчестере.