В 10 сезоне 16 серии сериала «Друзья» Рэйчел прощается с каждым из своих друзей по отдельности, за исключением Росса. Он злится. Тем временем Эрика находится в городе, пока не появится ребенок, и в итоге у нее начинаются схватки на вечеринке.