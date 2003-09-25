В 10 сезоне 13 серии сериала «Друзья» Фиби пытается научить Джо говорить по-французски для прослушивания. Суррогатная мать Эрика приезжает в город и заявляет Бингам, что отец ребенка может быть убийцей. Росс и Рэйчел отправляются на Лонг-Айленд.
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