В 10 сезоне 13 серии сериала «Друзья» Фиби пытается научить Джо говорить по-французски для прослушивания. Суррогатная мать Эрика приезжает в город и заявляет Бингам, что отец ребенка может быть убийцей. Росс и Рэйчел отправляются на Лонг-Айленд.