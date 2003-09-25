В 10 сезоне 12 серии сериала «Друзья» Чендлер и Росс обнаруживают на репетиционном ужине, что ни один из них не участвует в свадьбе. Тем не менее Майк должен заменить шафера, поэтому он позволяет Фиби выбрать одного из них.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Авторизация по e-mail