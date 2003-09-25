В 10 сезоне 12 серии сериала «Друзья» Чендлер и Росс обнаруживают на репетиционном ужине, что ни один из них не участвует в свадьбе. Тем не менее Майк должен заменить шафера, поэтому он позволяет Фиби выбрать одного из них.