В 10 сезоне 17 серии сериала «Друзья» Росс и Фиби гонятся за Рэйчел до аэропорта, но в итоге оказываются не в том месте. Они с трудом добираются до нужного места отправления, где Росс признается Рэйчел в своих чувствах.
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