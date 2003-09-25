В 10 сезоне 17 серии сериала «Друзья» Росс и Фиби гонятся за Рэйчел до аэропорта, но в итоге оказываются не в том месте. Они с трудом добираются до нужного места отправления, где Росс признается Рэйчел в своих чувствах.