В 10 сезоне 5 серии сериала «Друзья» Моника и Чендлер обращаются к Джо за помощью. Они хотят, чтобы он написал письмо в агентство по усыновлению от их имени. Джо открывает тезаурус. Сестра Рэйчел, Эми, навещает и переезжает к Рэйчел и Джо.