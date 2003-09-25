В 10 сезоне 5 серии сериала «Друзья» Моника и Чендлер обращаются к Джо за помощью. Они хотят, чтобы он написал письмо в агентство по усыновлению от их имени. Джо открывает тезаурус. Сестра Рэйчел, Эми, навещает и переезжает к Рэйчел и Джо.
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