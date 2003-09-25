В 10 сезоне 18 серии сериала «Друзья» пора попрощаться с любимой квартирой Моники. Она с Чендлером готова сдать ключи и переехать в их новый дом. Улетит ли Рэйчел в Париж и будет ли она с Россом в конце концов?
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