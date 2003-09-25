В 10 сезоне 6 серии сериала «Друзья» Рэйчел и Моника ссорятся из-за того, кто получит уродливую картину из квартиры Фиби, когда Майк захочет, чтобы она от нее избавилась. Чендлер встает на плохую сторону Джо.