В 10 сезоне 8 серии сериала «Друзья» Моника заявляет, что в этом году она не будет готовить ужин на День благодарения. Росс, Рэйчел, Фиби и Джо опаздывают на празднество благодаря конкурсу детской красоты и игре в Рейнджерс.
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