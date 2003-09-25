В 10 сезоне 8 серии сериала «Друзья» Моника заявляет, что в этом году она не будет готовить ужин на День благодарения. Росс, Рэйчел, Фиби и Джо опаздывают на празднество благодаря конкурсу детской красоты и игре в Рейнджерс.