В специальной серии сериала «Друзья» полюбившийся миллионам зрителей звездный каст вновь собирается в старой квартире, принадлежащей Монике и Рэйчел, чтобы поностальгировать о былом и вспомнить лучшие моменты со съемочной площадки сериала.
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