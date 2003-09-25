В 10 сезоне 9 серии сериала «Друзья» Моника и Чендлер едут в Огайо, чтобы встретиться с потенциальной матерью для своего ребенка, но оказываются в неудобной ситуации. Рэйчел выбирает наряд для Росса, чтобы одеть его на свидание.
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