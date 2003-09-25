В 10 сезоне 11 серии сериала «Друзья» девичник Фиби отличается довольно неожиданным сюрпризом, когда появляются стриптизеры. Чендлер и Росс перенеслись в 1987 год, чтобы поразмыслить о договоре, который они заключили, когда учились в колледже.
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