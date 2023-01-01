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Лорен Том
Лорен Том Lauren Tom
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Лорен Том

Lauren Tom

Дата рождения
4 августа 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США

Биография Лорен Том

Лорен Том - американская актриса, родилась 4 августа 1961 года в в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. Она известна своей работой в кино и телевидении, а также как озвучивающая актриса.

 

Лорен начала свою карьеру с участия в мюзиклах на Бродвее в конце 1980-х годов. Ее первые театральные роли были в постановках "A Chorus Line" и "Hurlyburly".

Однако настоящую популярность Лорен получила благодаря озвучиванию персонажа в мультсериале "Футурама" (Эми Вонг).

 

Лорен Том активно работает и продолжает появляться в фильмах и сериалах. Ее талант, профессионализм и харизма помогают ей покорять публику и заслуживать признание в индустрии развлечений.

Популярные фильмы

Футурама
Футурама (1999)
9.090909
Когда мужчина любит женщину
Когда мужчина любит женщину (1994)
6.6363635
Крутая компания
Крутая компания (2004)
6.181818

Фильмография Лорен Том

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 3 Сериалы 2 Актриса 5
Драконы: Девять миров
Драконы: Девять миров
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
Крутая компания 6.2
Крутая компания In good company
комедия 2004, США
Футурама 9.1
Футурама
комедия, приключения, фантастика 1999, США
Когда мужчина любит женщину 6.6
Когда мужчина любит женщину When A Man Loves A Woman
драма, мелодрама 1994, США
Мистер Джонс 5.5
Мистер Джонс Mr. Jones
драма 1993, США
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