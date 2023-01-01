Драконы: Девять миров
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
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Лорен Том - американская актриса, родилась 4 августа 1961 года в в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. Она известна своей работой в кино и телевидении, а также как озвучивающая актриса.
Лорен начала свою карьеру с участия в мюзиклах на Бродвее в конце 1980-х годов. Ее первые театральные роли были в постановках "A Chorus Line" и "Hurlyburly".
Однако настоящую популярность Лорен получила благодаря озвучиванию персонажа в мультсериале "Футурама" (Эми Вонг).
Лорен Том активно работает и продолжает появляться в фильмах и сериалах. Ее талант, профессионализм и харизма помогают ей покорять публику и заслуживать признание в индустрии развлечений.