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Лорен Том
Лорен Том Lauren Tom
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Лорен Том

Lauren Tom

Дата рождения
4 августа 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
156 см
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр, Фантастический герой

Биография Лорен Том

Лорен Том - американская актриса, родилась 4 августа 1961 года в в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. Она известна своей работой в кино и телевидении, а также как озвучивающая актриса.

 

Лорен начала свою карьеру с участия в мюзиклах на Бродвее в конце 1980-х годов. Ее первые театральные роли были в постановках "A Chorus Line" и "Hurlyburly".

Однако настоящую популярность Лорен получила благодаря озвучиванию персонажа в мультсериале "Футурама" (Эми Вонг).

 

Лорен Том активно работает и продолжает появляться в фильмах и сериалах. Ее талант, профессионализм и харизма помогают ей покорять публику и заслуживать признание в индустрии развлечений.

Популярные фильмы

Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге (2005)
Футурама 8.8
Футурама (1999)
Рик и Морти 8.6
Рик и Морти (2013)

Фильмография Лорен Том

Копенгагенский тест
Копенгагенский тест
фантастика, триллер 2025, Великобритания
Интерьер Чайнатауна 6.9
Интерьер Чайнатауна
драма, криминал, мини-сериал 2024, США
Покерфейс 7.5
Покерфейс
драма, детектив 2023, США
Мои приключения с Суперменом 7.5
Мои приключения с Суперменом
фантастика, комедия, боевик 2023, США
Ещё одна настоящая любовь 6.8
Ещё одна настоящая любовь One True Loves
комедия, мелодрама 2022, США
Смотреть трейлер
Драконы: Девять миров 5.3
Драконы: Девять миров
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
Что, если...? 7.3
Что, если...?
анимация, фантастика, приключения 2021, США
Охотники на троллей 8.2
Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
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