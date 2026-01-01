Лорен Том - американская актриса, родилась 4 августа 1961 года в в Хайленд-Парке, штат Иллинойс. Она известна своей работой в кино и телевидении, а также как озвучивающая актриса.

Лорен начала свою карьеру с участия в мюзиклах на Бродвее в конце 1980-х годов. Ее первые театральные роли были в постановках "A Chorus Line" и "Hurlyburly".

Однако настоящую популярность Лорен получила благодаря озвучиванию персонажа в мультсериале "Футурама" (Эми Вонг).

Лорен Том активно работает и продолжает появляться в фильмах и сериалах. Ее талант, профессионализм и харизма помогают ей покорять публику и заслуживать признание в индустрии развлечений.