Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Фарго Новости

Новости о сериале «Фарго»

Новости о сериале «Фарго» Вся информация о сериале
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024 Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
Написать
17 сентября 2024 10:03
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Джон Хэмм охотится на домохозяйку с секретами Джуно Темпл в трейлере пятого сезона «Фарго»
Джон Хэмм охотится на домохозяйку с секретами Джуно Темпл в трейлере пятого сезона «Фарго» Премьера состоится в конце ноября.
Написать
26 октября 2023 11:26
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Новая часть сериала, получившего множество номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми», выйдет в эфир в ноябре.
Написать
18 августа 2023 12:04
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом, детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет. 
Написать
11 мая 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
Написать
28 апреля 2023 15:00
Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли получили главные роли в пятом сезоне «Фарго»
Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли получили главные роли в пятом сезоне «Фарго» Каст проекта традиционно изобилует именитыми артистами.
Написать
7 июня 2022 12:46
Сериал «Фарго» продлен на пятый сезон — события развернутся в 2019 году
Сериал «Фарго» продлен на пятый сезон — события развернутся в 2019 году «Когда похищение на самом деле не похищение, и что если ваша жена не ваша?» — интригует пресс-релиз.
Написать
18 февраля 2022 10:09
Пятый сезон «Фарго» может стать последним
Пятый сезон «Фарго» может стать последним Пока у шоураннера трагикомедии есть несколько разрозненных идей, которые он хочет свести в единый продуманный финал. 
Написать
5 июля 2021 15:00
11 сериалов, которые выросли из фильмов
11 сериалов, которые выросли из фильмов Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
Написать
14 апреля 2021 13:17
«Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз
Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус
Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории
«Я пришел в гости к другу...»: не все фанаты мультфильма помнят, откуда появился Чебурашка – Успенского вдохновил один курьез
«Не читайте до обеда советских газет»: лучше вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с ними (тест)
Новый фильм с Маргарет Куэлли получил почти 100% одобрения от критиков — предыдущий проект актрисы вышел месяц назад, но с треском провалился
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
Устали искать сериалы, похожие на «Линкольн для адвоката»? ИИ за секунды выявил 3-х «собратьев» — у каждого рейтинг 8.1+
Все герои «Мстителей: Секретные войны»: Доктор Дум, Фантастическая четверка и даже Питер Паркер — но не тот, что вы подумали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше