Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом, детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет.
