Фарго Награды

Награды и номинации «Фарго»

Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
 Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшее музыкальное руководство
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
