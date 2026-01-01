Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
