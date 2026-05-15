Когда любимый фильм заканчивается, хочется остаться в его вселенной чуть дольше. Идеальный способ — сериалы, вдохновлённые популярными картинами. Это могут быть прямые адаптации, переосмысления с новыми актёрами, продолжения или спин-оффы, которые раскрывают второстепенных персонажей.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы по фильмам — проекты, которые не просто используют знакомое название, а предлагают качественный сюжет, сильную актёрскую игру и уважение к первоисточнику. Здесь и культовый «Ганнибал», и стильная новинка «Рипли», и комедийный хит «Чем мы заняты в тени», и кровавое безумие «Эша против зловещих мертвецов».