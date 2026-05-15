Лучшие сериалы вдохновленные полнометражными картинами: выбирайте по жанру
В подборке представлены сериалы, которые так или иначе связаны с известными фильмами. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по жанрам.
Хоррор и триллеры
Жанр, в котором сериальные адаптации чувствуют себя увереннее всего.
- «Ганнибал» — эталон эстетского триллера, который переосмыслил вселенную «Молчания ягнят» и стал культовым явлением.
- «Эш против зловещих мертвецов» — редкий случай, когда продолжение фильма в сериальном формате получилось не хуже оригинала, сохранив всю кровавую комедию и обаяние Брюса Кэмпбелла.
- «Чем мы заняты в тени» — взял культовую вампирскую комедию Тайки Вайтити и превратил её в один из самых смешных и остроумных сериалов последних лет.
- «Крик» и «Роковое влечение» предлагают современные версии классических триллеров, сохраняя интригу и напряжение оригиналов, но добавляя новые сюжетные повороты.
Криминальные драмы и детективы
- «Рипли» — блестящая адаптация романа Патриции Хайсмит, где Эндрю Скотт создаёт одну из лучших экранных версий знаменитого мошенника. Стильная, напряжённая, визуально безупречная.
- «Мистер и миссис Смит» — перезапускает шпионский экшн с неожиданной эмоциональной глубиной, превращая историю о супругах-киллерах в остроумную драму о браке.
- «Жестокие игры» и «Опасные связи» переносят классические сюжеты о манипуляции, мести и аристократических интригах в современные декорации, сохраняя остроту и цинизм оригинала.
- «Связанные насмерть» — триллер о роковой женщине, который предлагает современный взгляд на эротический нуар 80-х.
Фантастика и приключения
- «Звёздные врата: ЗВ-1» — легендарный сериал, который расширил вселенную фильма 1994 года до масштабов полноценной франшизы. Для многих зрителей именно сериал стал главной точкой входа в этот мир, задав стандарт для научной фантастики на телевидении.
Последнее обновление подборки - 26.03.2026