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Лучшие сериалы по фильмам: от культовых адаптаций до неожиданных спин-оффов

Когда любимый фильм заканчивается, хочется остаться в его вселенной чуть дольше. Идеальный способ — сериалы, вдохновлённые популярными картинами. Это могут быть прямые адаптации, переосмысления с новыми актёрами, продолжения или спин-оффы, которые раскрывают второстепенных персонажей.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы по фильмам — проекты, которые не просто используют знакомое название, а предлагают качественный сюжет, сильную актёрскую игру и уважение к первоисточнику. Здесь и культовый «Ганнибал», и стильная новинка «Рипли», и комедийный хит «Чем мы заняты в тени», и кровавое безумие «Эша против зловещих мертвецов».

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Пингвин
Пингвин
драма, криминал, мини-сериал 2024, США
8.0
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит
драма, боевик 2024, США
6.0
Рипли
Рипли
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2024, США
7.0
Жестокие игры
Жестокие игры
драма 2024, США
5.0
Роковое влечение
Роковое влечение
триллер, мини-сериал 2023, США
6.0
Связанные насмерть
Связанные насмерть
драма, ужасы, триллер 2023, США
6.0
Опасные связи
Опасные связи
драма, исторический 2022, США
5.0
Ванда/Вижн
Ванда/Вижн
драма, боевик, фантастика, мини-сериал 2021, США
8.0
Миротворец
Миротворец
комедия, боевик, фантастика 2021, США
8.0
Ханна
Ханна
драма, боевик, триллер 2019, США
7.0
Чем мы заняты в тени
Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы 2019, США
7.0
Мандалорец
Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.0
Кобра Кай
Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
7.0
Большой куш
Большой куш
драма, комедия, криминал 2017, Великобритания/США
6.0
Мир дикого запада
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
8.0
Дэмиен
Дэмиен
драма, ужасы, триллер 2016, США
6.0
Смертельное оружие
Смертельное оружие
драма, боевик, криминал 2016, США
7.0
12 обезьян
12 обезьян
драма, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Крик
Крик
ужасы, детектив 2015, США
7.0
Эш против зловещих мертвецов
Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
8.0
Области тьмы
Области тьмы
драма, криминал, фантастика 2015, США
7.0
Фарго
Фарго
драма, криминал 2014, США
8.0
От заката до рассвета
От заката до рассвета
боевик, криминал, ужасы 2014, США
7.0
Ребенок Розмари
Ребенок Розмари
драма, ужасы, триллер, мини-сериал 2014, США
5.0
Ганнибал
Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
8.0
Мотель Бейтса
Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
Перевозчик
Перевозчик
боевик, приключения, криминал 2013, Франция/Канада/Германия/США
6.0
Оборотень
Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.0
Терминатор: Битва за будущее
Терминатор: Битва за будущее
драма, боевик, фантастика 2008, США
7.0
Огни ночной пятницы
Огни ночной пятницы
драма, спорт 2006, США
8.0
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Лучшие сериалы вдохновленные полнометражными картинами: выбирайте по жанру

В подборке представлены сериалы, которые так или иначе связаны с известными фильмами. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по жанрам.

Хоррор и триллеры

Жанр, в котором сериальные адаптации чувствуют себя увереннее всего.

  • «Ганнибал» — эталон эстетского триллера, который переосмыслил вселенную «Молчания ягнят» и стал культовым явлением.
  • «Эш против зловещих мертвецов» — редкий случай, когда продолжение фильма в сериальном формате получилось не хуже оригинала, сохранив всю кровавую комедию и обаяние Брюса Кэмпбелла.
  • «Чем мы заняты в тени» — взял культовую вампирскую комедию Тайки Вайтити и превратил её в один из самых смешных и остроумных сериалов последних лет.
  • «Крик» и «Роковое влечение» предлагают современные версии классических триллеров, сохраняя интригу и напряжение оригиналов, но добавляя новые сюжетные повороты.

Криминальные драмы и детективы

  • «Рипли» — блестящая адаптация романа Патриции Хайсмит, где Эндрю Скотт создаёт одну из лучших экранных версий знаменитого мошенника. Стильная, напряжённая, визуально безупречная.
  • «Мистер и миссис Смит» — перезапускает шпионский экшн с неожиданной эмоциональной глубиной, превращая историю о супругах-киллерах в остроумную драму о браке.
  • «Жестокие игры» и «Опасные связи» переносят классические сюжеты о манипуляции, мести и аристократических интригах в современные декорации, сохраняя остроту и цинизм оригинала.
  • «Связанные насмерть» — триллер о роковой женщине, который предлагает современный взгляд на эротический нуар 80-х.

Фантастика и приключения

  • «Звёздные врата: ЗВ-1» — легендарный сериал, который расширил вселенную фильма 1994 года до масштабов полноценной франшизы. Для многих зрителей именно сериал стал главной точкой входа в этот мир, задав стандарт для научной фантастики на телевидении.

Последнее обновление подборки - 26.03.2026

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